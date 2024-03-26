Вручение премии «Чартова Дюжина» в 2024 году отменено

«К сожалению, вручение премии «Чартова Дюжина» в этом году не состоится. Надеемся на ваше понимание», — сказал НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.



Организаторами было принято решение не переносить церемонию на другие площадки. «НАШЕ Радио» считает неуместным проводить концерт на фоне произошедшей трагедии. Все ранее купленные билеты подлежат возврату.

«Чартова Дюжина» - хит-парад радиостанции «НАШЕ Радио», а также премия, которая учреждена в 2008 году, и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Хит-парад состоит из тринадцати номинаций, голосование проходит на сайте nashe.ru.

