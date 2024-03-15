«НАШЕ Радио» объявило финалистов «Чартовой Дюжины»

Слушатели «НАШЕго Радио» определили пятерки номинантов ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина», сообщили представители радиостанции. По итогам полуфинального голосования, завершившегося в ночь на пятницу, 15 марта, сформированы квинтеты лучших в десяти номинациях - «Солист», «Солистка», «Группа», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект»

Победители номинаций «Легенда» и «НАШЕ Кино» будут известны в день церемонии вручения премии - 21 апреля. По итогам хит-парада «Чартовой Дюжины» за прошлый год лучшей в номинации «Песня» стала совместная работа Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова под названием «Чайковский».

«Борьба за выход в финал в нескольких номинациях шла буквально до последней минуты. Впереди - месяц голосования, по итогам которого вы, наши слушатели, определите лучших из лучших. К сожалению, в прошлом году по независящим от нас причинам провести традиционный фестиваль «Чартовой Дюжины» не удалось, поэтому в этом году мы приложим максимум усилий для того, чтобы концерт оставил только яркие и приятные впечатления! До встречи в "Крокусе" 21 апреля!», - сказал НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

В номинации «Солист» представлены Лева Сазонов, Александр Старцев, Валерий Кипелов, Артем Шаров и Лорд Пневмослон. Лучшую солистку выберут между Еленой Мининой, Дианой Арбениной, Юлией Чичериной, Хелависой и Асей Зеленой. На победу в номинации «Группа» претендуют коллективы Nagart, «Ночные Снайперы», The Hatters, План Ломоносова и «Заточка».

Самую удачную совместную работу слушатели «НАШЕго Радио» определят между работами Sellout, Nagart («На дне пучины»); Эпидемия feat. Андрей Князев, Ростислав Колпаков («Наваждение»); Бранимир, 25/17, Чиж («В нашем маленьком городе»); Виталий Дубинин и все-все-все («Здесь и сейчас»); Бонд с кнопкой, Василиса Кадина, ГАФТ, Женя Ефимова, Юнсн («Интернационал»).



За звание лучшего альбома поборются KняZz («Платим за Шута!»); Юрий Шевчук, Дмитрий Емельянов («Волки в тире»); 25/17 («Радость встреч и расставаний»); «Заточка» («Острые края»), и Пневмослон («Полегче/Потяжелее»).

Слушателям также предстоит выбрать лучший кавер. Среди номинантов - Эпидемия, Смешарики - Лесник («Король и Шут» cover); Александр Пушной - Группа крови («КИНО» cover); «Заточка» - Угонщица (И. Аллегрова cover); F.P.G / Незнайка (Гражданская оборона cover); Алиса - Риск («Объект насмешек» cover).

Претендентами на лучший видеоклип стали Эпидемия («Черный маг»); Джоконда («Stabat Mater»); Диана Арбенина, Ночные Снайперы («Соловьи»), The Hatters («Весело»); Гудтаймс («Химки. Лето. Содомия»).

Номинанты на «Взлом»: Helvegen; «Ангел-Хранитель»; Sellout; GorillaGun; «Бонд с кнопкой».

В номинации «Концерт» оказались выступления Горшенева (19 июля, VK Stadium); Арии (21 октября, ВТБ Арена); Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» (8 июля, стадион «Открытие банк Арена»); 25/17 (9 декабря, ВТБ Арена); и Пикника (11 ноября, ВТБ Арена).



«Side-проект»: астра / Пневмослон; МодеМ / Слот; Год Кита / ДДТ, Сплин; Несладко / Комсомольск; KOSHI / Олег Степанов.

Финальное голосование продлится до 14 апреля включительно. Отдать свои предпочтения любимым артистам можно на сайте радиостанции не чаще одного раза в сутки и не больше, чем за одного номинанта в каждой из десяти номинаций.

XVII ежегодная церемония вручения премии состоится 21 апреля в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Фестиваль подведет итоги всех достижений отечественной музыкальной индустрии за прошлый год. Перед зрителями выступят групп 25/17, «ГОРШЕНЕВ», «Северный Флот», «Крематорий» и «Аффинаж».