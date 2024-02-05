«Восхищались и мечтали!»: Группа NADИ о совместном треке с Шевчуком

«Все эти годы иногда поддерживали связь с нашим «ментором», но встречи были редкими. Пару раз отправляли песни и мечтали о фите. В 2023 году у нас появляется песня «Между западом и востоком». В ней все было замечательно. Но чего-то не хватало, какого-то весомого, убедительного и важного! Мало было в этой песне дерзкого женского голоса…Невозможно было представить, кто бы мог спеть эту песню вместе с нами, кроме Шевчука. Отправляем. Особо, честно, не надеясь. И вдруг ответ: «Да, я готов». Сложно передать эти эмоции на бумаге. Скажу, что это было волнительно! Но песня действительно совпала с настроением Юрия Юлиановича, понравилась ему и вскоре была записана», - поделилась лидер группы.

По ее словам, песня станет мостиком между поколениями рок-музыкантов и еще раз напомнит о важных человеческих принципах.

«Эта песня как будто создана, чтобы стать мостиком между поколениями рок-музыкантов, голосом реальности, непоколебимой силой. В ней настолько простые и жизнеутверждающие принципы жизни: безусловная любовь, имя - Человек, добро и надежда на лучшие времена», - подытожила музыкант.

В ноябре прошлого года группа ДДТ завершила сбор предварительных заказов на свои новые релизы на цифровых и физических носителях, всего было собрано свыше 19 миллионов рублей. Рекордные сборы пожертвований говорят о том, что россияне по-прежнему любят и поддерживают музыкантов, заявил ранее «Радиоточке НСН» лидер ДДТ Юрий Шевчук.

