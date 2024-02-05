«Восхищались и мечтали!»: Группа NADИ о совместном треке с Шевчуком
Лидер рок-группы NADИ Надия в эфире НСН рассказала, как коллектив несколько лет готовился к фиту с лидером ДДТ.
5 февраля на всех платформах вышел совместный трек NADИ и Юрия Шевчука "М.З.И.В. (Между западом и востоком)".
Лидер рок-группы NADИ Надия призналась в интервью НСН, что коллектив мечтал поработать с лидером ДДТ Юрием Шевчуком десятки лет, он стал их музыкальным наставником и поддержкой.
«Наш путь к этой песне можно отнести к «приключениям артиста из периферии на пути к своей мечте». В далеком 2005 году мы с одним чемоданом приехали из Краснодарского края «покорять» столицу рок-н-ролла всей группой. У нас была весьма навязчивая идея-мечта: встретиться с Юрием Юлиановичем. Все выросли на музыке ДДТ, учились на этой музыке и восхищались силой их творчества. Кроме адреса студии ДДТ у нас не было ни одного контакта. Несколько дней мы приезжали утром и ждали возле студии до вечера. Там же обедали, курили и верили! Только на третий день нам повезло, он приехал на студию, спокойно поздоровался, узнал, откуда мы, сразу пригласил к себе», - вспоминает она.
Путь группы был непростым, но напутственное слово от Юрия Юлиановича помогало не сдаваться, отметила Надия.
«В итоге мы часа три провели на студии, пили чай, вели беседы о музыке и делились своими «великими планами», как мы будем развивать рок-н-ролл. Мы получили невероятный заряд и стимул только от одной встречи. Надо отметить, что творчество наше было, мягко сказать, сильно «сырым», дилетантским и даже смешным. Но Юрий Юлианович деликатно пожелал добра и сказал "дерзайте". Много лет мы шли взлетами и падениями. Добились множества действительно высоких результатов: НАШЕСТВИЕ, НАШИ в городе (СПб) и куча разных фестивалей», - рассказала собеседница НСН.
В 2023 году коллектив создал песню «Между западом и востоком», которую и согласился записать лидер ДДТ.
«Все эти годы иногда поддерживали связь с нашим «ментором», но встречи были редкими. Пару раз отправляли песни и мечтали о фите. В 2023 году у нас появляется песня «Между западом и востоком». В ней все было замечательно. Но чего-то не хватало, какого-то весомого, убедительного и важного! Мало было в этой песне дерзкого женского голоса…Невозможно было представить, кто бы мог спеть эту песню вместе с нами, кроме Шевчука. Отправляем. Особо, честно, не надеясь. И вдруг ответ: «Да, я готов». Сложно передать эти эмоции на бумаге. Скажу, что это было волнительно! Но песня действительно совпала с настроением Юрия Юлиановича, понравилась ему и вскоре была записана», - поделилась лидер группы.
По ее словам, песня станет мостиком между поколениями рок-музыкантов и еще раз напомнит о важных человеческих принципах.
«Эта песня как будто создана, чтобы стать мостиком между поколениями рок-музыкантов, голосом реальности, непоколебимой силой. В ней настолько простые и жизнеутверждающие принципы жизни: безусловная любовь, имя - Человек, добро и надежда на лучшие времена», - подытожила музыкант.
В ноябре прошлого года группа ДДТ завершила сбор предварительных заказов на свои новые релизы на цифровых и физических носителях, всего было собрано свыше 19 миллионов рублей. Рекордные сборы пожертвований говорят о том, что россияне по-прежнему любят и поддерживают музыкантов, заявил ранее «Радиоточке НСН» лидер ДДТ Юрий Шевчук.
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