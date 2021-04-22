«Ворона каркала». Алиса Вокс ответила Шнурову

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему бывшие солистки «Ленинграда» не добились успеха после ухода их коллектива. По мнению Шнурова, все дело в отсутствии песен. Об этом он заявил в ходе интервью на YouTube-канале «Стрелец-молодец».

«Инструмент без нот — это просто скрипка», - пояснил он.

Кроме того, Шнуров назвал голос Алисы Вокс, которая была одной из солисток коллектива. слишком «писклявым», добавив, что песня «Экспонат» была написана специально для ее диапазона.

Певица Алиса Вокс в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" дала максимально лаконичный ответ на высказывания Шнурова.

«Ворона каркала, ногами шаркала», - сказала она.

В своем интервью Шнуров также отметил, что «не в его силах что-то менять», поэтому возвращение Вокс в коллектив «Ленинграда» невозможно.

