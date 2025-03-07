Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой
Представитель обвинения попросил приговорить соучастников по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении балерины Анастасии Волочковой к срокам от 14 до 20 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Речь идет о сотрудниках брокерской компании QBF - генеральном директоре Станиславе Матюхине, юристе Евгении Россиеве, директоре филиальной сети Владимире Пахомове и главе петербургского офиса Алексее Голубеве, которые обвиняются в хищении 1,7 млн рублей.
Прокурор попросил назначить им наказание от 14 до 20 лет тюрьмы.
Обвиняемые по делу своей вины не признают. По данным следствия, они предлагали состоятельным клиентам оформить доверительное управление на крупную сумму денег под высокий процент дохода, однако после этого похищали деньги.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который признался, что однажды его «развели» на полмиллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru