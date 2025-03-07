Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой

Представитель обвинения попросил приговорить соучастников по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении балерины Анастасии Волочковой к срокам от 14 до 20 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о сотрудниках брокерской компании QBF - генеральном директоре Станиславе Матюхине, юристе Евгении Россиеве, директоре филиальной сети Владимире Пахомове и главе петербургского офиса Алексее Голубеве, которые обвиняются в хищении 1,7 млн рублей.