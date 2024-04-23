Вокалист Papa Roach заявил, что интерес к рок-музыке возрождается

Лидер рок-группы Papa Roach Джейкоби Шэддикс заявил, что интерес к рок-музыке возрождается. Слова музыканта приводит Metal Injection.

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По его словам, группа Papa Roach, а также его коллеги по сцене Disturbed до сих пор востребованы.

«Мне кажется, что в каком-то смысле это почти как в начале 2000 годов, просто потому, что гитары снова звучат на пределе своих возможностей», - сказал Шэддикс.

Шэддикс также рассказал, что восхищается командами Beartooth, Bring Me The Horizon, Bad Omens и рад их успеху в индустрии.

Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», было решено включить в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС
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