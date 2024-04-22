Оззи Осборна и Шер включат в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
Оззи Осборна в 2024 году второй раз включат в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщает пресс-служба музея, расположенного в Кливленде (штат Огайо, США).
В первый раз Осборн был введён в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году, как участник коллектива Black Sabbath. Теперь же рокер попадёт туда уже как сольный исполнитель.
«После 44 лет сольной карьеры я невероятно горд, что могу продолжать творить и получать такое признание», - прокомментировал новость Осборн.
Также в 2024 году в Зал славы рок-н-ролла включат группы Foreigner, MC5, Kool & The Gang и A Tribe Called Quest, певицу Шер и кантри-исполнителя Джимми Баффетта. Кроме того, наградой за «Музыкальное влияние» отметят блюзменов Алексиса Корнера и Джона Мэйолла и Биг Маму Торнтон.
Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла пройдет 19 октября.
Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», было решено включить в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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