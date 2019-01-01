Нашествие - 2019

Вокалист Lumen: Мечты исполняются регулярно

20 июля20:08

Лидер группы Рустем «Тэма» Булатов рассказал НСН, что ему доставляет радость.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция лидера группы Lumen Рустема «Тэма» Булатова. Музыкант ответил на вопрос, сбылись ли в этом году его мечты, что умеет радоваться мелочам.

«Мы такие люди, что умеем радоваться не очень значительным вещам, так что у нас мечты исполняются регулярно. Старинная мудрость – богат и счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Вот нам хватает, мы достаточно счастливые люди», - заявил он.

На «Нашествии»-2019 Lumen сыграет на бис программу своего юбилейного тура, который посвящен 20-летию коллектива.

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ТЕГИ:LumenНашествие 2019Пресс-конференция НСН