Вокалист Linkin Park выпустил сингл «Happy Endings»
Музыкант Майк Шинода, один из основателей и вокалист группы Linkin Park, представил в Сети новый сингл «Happy Endings». Этот трек он записал совместно с рэпером Iann Dior (Майкл Иан Олмо) и инди-поп певицей UPSAHL (Тейлор Апсал).
У артистов получилась оптимистичная композиция с элементами альтернативы, хип-хопа и поп-музыки.
В треке они утверждают, что из головы пора выбросить все разочарования, которые преподнес 2020 год, идти вперед и верить в хэппи-энд.
"Я чувствую себя героем, который сам же себя спасает", — произносят музыканты.
В скором времени на «Happy Endings» должен выйти клип.
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