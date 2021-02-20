Вокалист Linkin Park выпустил сингл «Happy Endings»

Музыкант Майк Шинода, один из основателей и вокалист группы Linkin Park, представил в Сети новый сингл «Happy Endings». Этот трек он записал совместно с рэпером Iann Dior (Майкл Иан Олмо) и инди-поп певицей UPSAHL (Тейлор Апсал).

У артистов получилась оптимистичная композиция с элементами альтернативы, хип-хопа и поп-музыки.

В треке они утверждают, что из головы пора выбросить все разочарования, которые преподнес 2020 год, идти вперед и верить в хэппи-энд.

"Я чувствую себя героем, который сам же себя спасает", — произносят музыканты.

В скором времени на «Happy Endings» должен выйти клип.

