Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил о скором релизе дуэта с polnalyubvi
Вокалист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил, что хотел поработать с инди-певицей polnalyubvi. Об этом музыкант рассказал «Звук Медиа».
По его словам, он договорился с менеджментом артистки, после чего они записали дуэт. Викторов назвал скорый дуэт «офигенным», хотя и не уточнил, когда его можно будет услышать.
Викторов также указал на то, что сейчас работает не только над музыкой, но и «над собой».
Ранее в интервью YouTube-каналу «Вписка» Викторов объяснил срыв июньского концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге алкоголем и наркотиками, передает RT.
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