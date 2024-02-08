Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил о скором релизе дуэта с polnalyubvi

По его словам, он договорился с менеджментом артистки, после чего они записали дуэт. Викторов назвал скорый дуэт «офигенным», хотя и не уточнил, когда его можно будет услышать.

Викторов также указал на то, что сейчас работает не только над музыкой, но и «над собой».

Ранее в интервью YouTube-каналу «Вписка» Викторов объяснил срыв июньского концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге алкоголем и наркотиками, передает RT.

