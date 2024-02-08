Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил о скором релизе дуэта с polnalyubvi

Вокалист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил, что хотел поработать с инди-певицей polnalyubvi. Об этом музыкант рассказал «Звук Медиа».

Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за слушателей

По его словам, он договорился с менеджментом артистки, после чего они записали дуэт. Викторов назвал скорый дуэт «офигенным», хотя и не уточнил, когда его можно будет услышать.

Викторов также указал на то, что сейчас работает не только над музыкой, но и «над собой».

Ранее в интервью YouTube-каналу «Вписка» Викторов объяснил срыв июньского концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге алкоголем и наркотиками, передает RT.

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ФОТО: скриншот из клипа
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