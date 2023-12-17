Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за слушателей
Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил, что коллектив не вернется в Архангельск после неудачного концерта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, группа приняла коллективное решение отказаться от концертов в Архангельске.
«Это полнейшее разочарование в людях, в слушателях и в адекватности», - посетовал Викторов.
В пример он привел поведение одной из слушательниц, которая стояла у сцены и постоянно выкрикивала название песни «Отпускай». Солист коллектива признался, что его это взбесило.
В интервью YouTube-каналу «Вписка» Викторов объяснил срыв июньского концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге алкоголем и наркотиками, передает «Радиоточка НСН».
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