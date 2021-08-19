Вокалист AC/DC выпустил новый сингл

Новый ледовый дворец ЦСКА построят на Ленинградском проспекте в Москве Большую часть ограничений вернули в СИЗО столицы Около 90 мигрантов депортируют из РФ за драку в Кузьминках Охранник РГБ избил посетителя библиотеки Патриарх на Преображение Господне совершил литургию в Храме Христа Спасителя