Вокалист AC/DC выпустил новый сингл

Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил новый сингл «Who's Gonna Rock Me?». В записи трека приняли участие Bad Boy Troy, Гэри Партин, Уайсим Бальзаар и Мартин Джиларди.

В мае 2021 года артист выпустил сборник под названием «Badass Greatest Hits».

Дэйв Эванс записал первые два сингла AC/DC - «Can I Sit Next To You Girl» и «Baby Please Don't Go». Но после первого выступления AC/DC он покинул группу

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Фото: YouTube
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