Вокалист AC/DC выпустил новый сингл
19 августа 202114:52
Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил новый сингл «Who's Gonna Rock Me?». В записи трека приняли участие Bad Boy Troy, Гэри Партин, Уайсим Бальзаар и Мартин Джиларди.
В мае 2021 года артист выпустил сборник под названием «Badass Greatest Hits».
Дэйв Эванс записал первые два сингла AC/DC - «Can I Sit Next To You Girl» и «Baby Please Don't Go». Но после первого выступления AC/DC он покинул группу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru