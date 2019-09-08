Во второй день фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» посетили 34 тысячи человек

ЦИК создаст «Доску антипочета» для распространителей фейков До 50 неизвестных планировали вандализм в Научно-испытательном центре «Роскосмоса» Явка избирателей на онлайн-голосовании в Москве превысила 50% МИД Франции призвал наладить доверие с Россией Более 4 млн человек приняли участи в первом Дне города в Москве