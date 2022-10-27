«Влюблена в Лагутенко»: Вокалистка LASCALA о кумирах в русском роке

«Я большая поклонница группы «Мумий Тролль», Ильи Лагутенко. Мы пересекаемся лет десять, на "Чартове дюжине", концертах, но я не могу подойти к нему. Как к нему обратиться…, по имени-отчеству, на «вы», на «ты»…Если я влюблена в артиста, то держусь подальше от него. До смешного с Animal ДжаZ доходит, мы тусуемся, общаемся, но как вижу Михалыча (Александр Красовицкий, вокалист группы, - прим. НСН), то тушуюсь. Вдруг он скажет что-то не то, и потом я не смогу слушать его песни», - сказала Грин.

Грин также рассказала, что ей понравилось работать с группами «Мураками», «Заточка».

Ранее Грин рассказала, что сейчас проходят съемки фильма о группе. Он будет включать в себе две версии концерта – акустическую и электрическую, а также художественные элементы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры. В копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.

