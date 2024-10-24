Власти Тверской области назвали причину отмены концерта группы «Звери»

Отмена концерта группы «Звери» в Твери не связана с позицией коллектива. Об этом изданию «Подъем» заявили в комитете по физической культуре и спорту Тверской области.

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Отмечается, что в спорткомплексе «Юбилейный», где должно было состояться выступление, по уставу вообще запрещены подобные мероприятия.

«В уставе «Юбилейного» не предусмотрено проведение концертов. Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность», - указали в администрации региона.

Ранее группа «Звери» заявила, что концерт в Твери 13 ноября не было согласован из-за «неоднозначной позиции артиста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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