Власти Тверской области назвали причину отмены концерта группы «Звери»
Отмена концерта группы «Звери» в Твери не связана с позицией коллектива. Об этом изданию «Подъем» заявили в комитете по физической культуре и спорту Тверской области.
Отмечается, что в спорткомплексе «Юбилейный», где должно было состояться выступление, по уставу вообще запрещены подобные мероприятия.
«В уставе «Юбилейного» не предусмотрено проведение концертов. Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность», - указали в администрации региона.
Ранее группа «Звери» заявила, что концерт в Твери 13 ноября не было согласован из-за «неоднозначной позиции артиста», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Безвозвратные и санитарные потери Киева на курском направлении составили 26 тысяч человек
- Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО
- «Врали в лицо»: Путин о расширении НАТО
- Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа
- Путин: Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
- Путин: Все настроены закончить конфликт на Украине быстрее
- Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита БРИКС
- Путин: Саммит БРИКС в Казани успешно завершился
- Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
- Компания Лерчек «Би Фит» подала иск на 3,4 млн рублей против маркетплейса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru