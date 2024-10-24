Продюсер Бабичев назвал причину популярности Полины Гагариной
Певица Полина Гагарина в последние годы создает интересные композиции, и новый музыкальный стиль исполнительницы позволил ей стать самой популярной артисткой по мнению россиян, заявил музкритик и продюсер Евгений Бабичев.
«Немного изменив свой музыкальный стиль, она, мне кажется, расширила свою аудиторию. И это позволило ей впервые в этом году замахнуться на стадион. Концерт прошел весьма успешно, чем могут похвастаться немногие наши артисты», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению критика, творчество Гагариной отличают фольклорные мотивы. Однако именно «Лужники» являются своеобразной вершиной всего, что делала певица за последнее время.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями 2024 года певца Шамана (Ярослава Дронова) и певицу Полину Гагарину. Артисты возглавляли рейтинг и в прошлом году, напоминает «Радиоточка НСН».
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