Власти Алматы объяснили отмену концерта Лепса

Выступление Лепса должно было пройти на площадке Makao Luxury Village. В июне ее представители в одностороннем порядки расторгли соглашение с представителями артиста.

По словам Досаева, администрация города не вмешивается в договоренности артистов с концертными площадками.

«Это было в Алматинской области или Астане. Но в Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку», – заявил аким.

В столице Киргизии Бишкеке отменили запланированный на 18 июня концерт группы «Би-2», передает «Радиоточка НСН».

