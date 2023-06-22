Власти Алматы объяснили отмену концерта Лепса
Администрация Алматы не запрещала выступление российского певца Григория Лепса, запланированное на 8 июля, заявил в интервью изданию Press.kz аким города Ерболат Досаев.
Выступление Лепса должно было пройти на площадке Makao Luxury Village. В июне ее представители в одностороннем порядки расторгли соглашение с представителями артиста.
По словам Досаева, администрация города не вмешивается в договоренности артистов с концертными площадками.
«Это было в Алматинской области или Астане. Но в Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку», – заявил аким.
В столице Киргизии Бишкеке отменили запланированный на 18 июня концерт группы «Би-2», передает «Радиоточка НСН».
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