Владимир Пресняков новой песней запустил благотворительный проект
Певец Владимир Пресняков представил песню и клип «Только ты никогда», а также сообщил о запуске благотворительного сбора, в рамках которого все желающие могут помочь подопечным разных фондов.
Все сборы от новой песни будут отправлены в фонды, работающие с детьми.
«Так получилось, что песня "Только ты никогда" основана на реальных событиях. Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка», - сказал Пресняков.
Режиссером одноименного клипа стала Надя Михалкова.
Ранее Владимир Пресняков говорил «Радиоточке НСН», что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru