Владимир Пресняков новой песней запустил благотворительный проект

Певец Владимир Пресняков представил песню и клип «Только ты никогда», а также сообщил о запуске благотворительного сбора, в рамках которого все желающие могут помочь подопечным разных фондов.

Все сборы от новой песни будут отправлены в фонды, работающие с детьми.