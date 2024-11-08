Владимир Пресняков новой песней запустил благотворительный проект

Певец Владимир Пресняков представил песню и клип «Только ты никогда», а также сообщил о запуске благотворительного сбора, в рамках которого все желающие могут помочь подопечным разных фондов.

Все сборы от новой песни будут отправлены в фонды, работающие с детьми.

«С удовольствием!»: Пресняков заявил о желании выступить на фестивале «Нашествие»

«Так получилось, что песня "Только ты никогда" основана на реальных событиях. Я сам отец и даже представить себе не могу, что ощущают мама и папа, которые потеряли своего ребенка», - сказал Пресняков.

Режиссером одноименного клипа стала Надя Михалкова.

Ранее Владимир Пресняков говорил «Радиоточке НСН», что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».

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ФОТО: пресс-служба Владимира Преснякова
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