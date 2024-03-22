Винокур выступил для участников СВО в Самарском военном госпитале

Бойцам представили юмористическую программу, в которой Винокур рассказывал истории из своей жизни в свойственной ему манере.



Он выразил бойцам свои слова поддержки и благодарности. По мнению юмориста, хорошее настроение может помочь им скорее поправить здоровье.

В январе российский певец Дима Билан посетил ДНР, напоминает RT. Он побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра и доставил кондиционеры в детский центр Горловки.

