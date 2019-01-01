Виниловый завод «Ультра продакшн» и Радио JAZZ 89.1 FM выбрали музыкантов для выступления на Московском выпускном 2019

Московский продюсерский центр запустил конкурс «Лайн-ап #Моспродюсер | Московский выпускной 2019». Все желающие музыканты могли подать заявку на живое прослушивание, чтобы выступить с 20 по ‪21 июня перед тысячами школьников в прямом эфире телеканала Музыка Первого на главной сцене Парка Горького.

Директор единственного в России завода по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн» Андрей Белоногов и программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников вошли в состав экспертного жюри Моспродюсер наряду с ведущими представителями музыкальной индустрии страны: «Warner/Chappell Music», M.A.M.A. Production, радио 7 на семи холмах, радио MAXIMUM, «Dream Records» и др.

Выбирая финалистов проекта, музыкальные эксперты, прежде всего, оценивали профессионализм и оригинальность творческого контента исполнителей. Немаловажно, что кроме шанса на победу и удовольствия от процесса, исполнители получили ценные рекомендации специалистов жюри.

Чтобы стать участником конкурса необходимо было заполнить анкету на участие на официальной странице Московского продюсерского центра. Следующим этапом отбора, в который прошли 22 группы, стало живое прослушивание полуфиналистов экспертным жюри конкурса, которое прошло в Центре культуры и искусств Щукино.

