Вика Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России
Российская исполнительница-шансонье Вика Цыганова в своем Telegram-канале раскритиковала присвоение звания заслуженной артистки России певице Кате Лель.
Цыганова в ироничной манере поздравила исполнительницу, добавив к своей записи мем с фотографией Лель. «Каждый день слушаю песни Кати Лель. Ее тексты так актуальны и полны смысла», — заявила артистка, подчеркнув, что не понимает, «на какой джаге сидят» те, кто отвечает за присвоение званий.
Также Цыганова добавила в пост трек «Мой мармеладный (Я не права)».
Ранее Катя Лель призналась, что звание заслуженной артистки России — большая честь для нее в преддверии тридцатилетия творческой деятельности, и поблагодарила президента России и своих поклонников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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