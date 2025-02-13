Вика Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России

Цыганова в ироничной манере поздравила исполнительницу, добавив к своей записи мем с фотографией Лель. «Каждый день слушаю песни Кати Лель. Ее тексты так актуальны и полны смысла», — заявила артистка, подчеркнув, что не понимает, «на какой джаге сидят» те, кто отвечает за присвоение званий.

Также Цыганова добавила в пост трек «Мой мармеладный (Я не права)».

Ранее Катя Лель призналась, что звание заслуженной артистки России — большая честь для нее в преддверии тридцатилетия творческой деятельности, и поблагодарила президента России и своих поклонников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

