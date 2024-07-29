«Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак
Антоха МС и ряд других российских музыкантов записали альбом с композициями для собак, которые остаются одни дома, сообщили НСН в «Яндекс Музыке».
Альбом называется «Пёсни для любимых пёсиков», в него вошли 10 треков от Антохи МС, групп «Хадн дадн», «Тима ищет свет» и других исполнителей. При этом в сборнике есть и 8-часовой микс, который хозяева смогут включить своим питомцам, уходя на работу.
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о любви к котикам и клипе на песню «Кот Егорка и Шамиль».
Со своей стороны, известный художник Вася Ложкин объяснял «Культурному гиду НСН», что в его творческой Вселенной живут не только котики, но и «старушки, мужики, военные, милиционеры, какие-то Буратины и медведи».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru