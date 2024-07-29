«Пёсни для пёсиков»: Российские музыканты записали альбом для грустящих дома собак

Антоха МС и ряд других российских музыкантов записали альбом с композициями для собак, которые остаются одни дома, сообщили НСН в «Яндекс Музыке».

Альбом называется «Пёсни для любимых пёсиков», в него вошли 10 треков от Антохи МС, групп «Хадн дадн», «Тима ищет свет» и других исполнителей. При этом в сборнике есть и 8-часовой микс, который хозяева смогут включить своим питомцам, уходя на работу.