Верка Сердючка отменила концерты из-за скандала с русскоязычными песнями

В своих соцсетях шоумен объяснил, что не успеет в короткий срок «украинизировать свою программу».

«Приходится объявить об отмене выступления Verka Serduchka & Band... в столь сжатые сроки и в сложных условиях мы не сможем подготовить эксклюзивную программу на соответствующем уровне из-за нехватки ключевых музыкантов», - говорится в заявлении.

Ранее Данилко попадал в скандал из-за исполнения песен на русском языке, в следствие чего зрители покинули его концерт в Киеве, сообщает RT.

