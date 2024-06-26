Верка Сердючка отменила концерты из-за скандала с русскоязычными песнями

Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко заявил об отмене концерта в рамках музыкального фестиваля Atlas United 2024.

СМИ: Спевшая «Матушка-земля» Куртукова подняла гонорар до 2,2 млн рублей

В своих соцсетях шоумен объяснил, что не успеет в короткий срок «украинизировать свою программу».

«Приходится объявить об отмене выступления Verka Serduchka & Band... в столь сжатые сроки и в сложных условиях мы не сможем подготовить эксклюзивную программу на соответствующем уровне из-за нехватки ключевых музыкантов», - говорится в заявлении.

Ранее Данилко попадал в скандал из-за исполнения песен на русском языке, в следствие чего зрители покинули его концерт в Киеве, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Шоу-бизнесУкраинаКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры