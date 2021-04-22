Великобритания поставит эксперимент над зрителями Brit Awards 2021
Церемония вручения Brit Awards состоится 11 мая 2021 года и пройдет со зрителями. Это мероприятие станет первым за год событием, на которое разрешено заполнить зал. Однако билеты в продажу не поступят, и зал будет заполнен только на 50%.
Таким образом, на премии Brit Awards смогу побывать всего 4 тысячи человек, 2500 тысячи билетов отдадут врачам и соцработникам, еще 1500 раздадут участникам коллективов, заявленных в программе шоу.
Эксперимент будет состоять в том, что всех зрителей обяжут сделать тест на COVID-19 перед мероприятием и сразу после него. Кроме того, зрителей обяжут предоставить свои контактные данные, чтобы гарантировать, что всех можно будет отследить в случае, если кто-то из аудитории получит положительный результат теста после мероприятия. Результаты проверок правительство будет использовать для принятия решения о возобновлении концертов и массовых мероприятий.
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