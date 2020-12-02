Ведущие «НАШЕго Радио» получили премию «Радиомания»
2 декабря 202010:20
Сериал «День Нашего Радио»выиграл национальную премию «Радиомания» в номинации «Лучший внеэфирный проект». Церемония вручения «золотой» статуэтки прошла накануне в Москве.
Награду получили ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.
Премьера сериала «День нашего радио» состоялась в июне 2020 года. Радиоведущие снимают его на мобильный телефон, в ироничной манере раскрывая внутреннюю кухню трудовых будней радиостанции через ее сотрудников.
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2 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru