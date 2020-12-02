Ведущие «НАШЕго Радио» получили премию «Радиомания»

Сериал «День Нашего Радио»выиграл национальную премию «Радиомания» в номинации «Лучший внеэфирный проект». Церемония вручения «золотой» статуэтки прошла накануне в Москве.

Награду получили ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.

Премьера сериала «День нашего радио» состоялась в июне 2020 года. Радиоведущие снимают его на мобильный телефон, в ироничной манере раскрывая внутреннюю кухню трудовых будней радиостанции через ее сотрудников.

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ФОТО: nashe.ru
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