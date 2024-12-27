Ведущая «НАШЕго Радио» Алиса Вокс представила песню «Иллюминат»
Певица и ведущая «Шоу дня» на «НАШЕм Радио» Алиса Вокс представила трек «Иллюминат», который был записан совместно с солистом группы «Рекорд Оркестр» Тимофеем Копыловым.
По её словам, это «песня-мем», идея которой родилась ещё в 2021 году, а записать её удалось только в 2023-м.
Исполнительница указала, что буквально за месяц до релиза она поняла, что песне необходим мужской вокал, поэтому было принято решение пригласить Тимофея Копылова.
«Песня отвечает на исконно русский вопрос «Кто виноват?». Я лично обожаю теории заговора, и иллюминаты – мои любимчики: главные злодеи, тайное сообщества», - рассказала певица в эфире «НАШЕго Радио».
Ранее «НАШЕ Радио» зазвучало в Нижнем Тагиле. С 26 декабря вещание доступно на частоте 95,4 МГц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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