Ведущий «НАШЕго Радио» признан лучшим мастером-наставником в области радиовещания
Российская Академия Радио выступила партнером Всероссийского конкурса среди мастеров и педагогов-наставников в сфере культуры и искусства, выдвинув на соискание почетной награды наиболее значимых представителей радиоиндустрии. В их числе — программный директор "НАШЕго Радио" Игорь Паньков.
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В четверг, 26 декабря, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, организатором которого является Общественный совет при Минкультуры России.
"Игорь Паньков стал для меня не просто преподавателем, а наставником, к которому всегда можно прийти с вопросами и попросить совет. Он сразу выделялся среди других преподавателей открытостью, добротой и простотой, с которой подходит к студентам и лекциям. Игорь выстроил такой контакт со студентами, что на его пары всегда хочется ходить и узнавать что-то новое. Он рассказывает про свой опыт, давая понять, что в музыкальной индустрии нет какого-то плана или схемы, как можно стать успешным. Благодаря Игорю я попала на радио и начала работать в музыкальной индустрии. Он является человеком, который постепенно показывает мне как на самом деле устроена индустрия, показывает закулисье концертов и отношений артистов", - рассказала гостевой редактор "НАШЕго Радио" Аграфена Колесник.
Игорь Паньков с 2023 года является преподавателем на факультете креативных индустрий Национального исследовательского университета "Высшей школы Экономики".
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