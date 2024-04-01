«Нашпигованы хитами»: Критик Легостаев объяснил успех группы «Танцы минус»
Группа «Танцы минус» продолжает оставаться актуальной благодаря ранним хитам, регулярным новым релизам и творческой активности лидера коллектива Вячеслава Петкуна, заявил НСН Илья Легостаев.
Группа «Танцы минус», которой 1 апреля 2024 года исполнилось 29 лет, регулярно выпускает новые композиции и собирает хорошие залы, рассказал НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
«Секрет долголетия любого коллектива заключается в том, что музыканты хотят дальше этим заниматься. В арсенале группы «Танцы минус» несколько альбомов, которые буквально нашпигованы хитами. Эти песни можно играть до сих пор, собирать внятные залы и ни о чем не думать. Но они по-прежнему думают, выпускают что-то новое, у них есть какие-то планы на будущее. Вечный двигатель, который сидит в солисте группы Вячеславе Петкуне, время от времени замедлялся, потому что он, видимо, был занят другими проектами. Но сейчас музыканты вновь в туре, что приносит им неимоверное удовольствие», - заявил он.
По словам собеседника НСН, группа в большей степени популярна среди фанатов старшего возраста.
«Молодежь сейчас очень спорадически интересуется музыкой, у них явно свои кумиры. Думаю, основная часть слушателей группы – те, кто помнят хиты, которые появились на стыке 90-х и нулевых. Публика довольно разношерстная, уже семейные выходы практикуют. В любом случае рок-группа для молодежи – всегда весело. Я совершенно убежден, что гитара и барабаны – гораздо сексуальнее "вертушек"», - пояснил Легостаев.
В 2023 году «Танцы минус» представили EP «с5етель», в котором помимо одноименной композиции также представлен трек «Золотом», напоминает «Радиоточка НСН».
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