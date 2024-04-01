«Нашпигованы хитами»: Критик Легостаев объяснил успех группы «Танцы минус»

«Секрет долголетия любого коллектива заключается в том, что музыканты хотят дальше этим заниматься. В арсенале группы «Танцы минус» несколько альбомов, которые буквально нашпигованы хитами. Эти песни можно играть до сих пор, собирать внятные залы и ни о чем не думать. Но они по-прежнему думают, выпускают что-то новое, у них есть какие-то планы на будущее. Вечный двигатель, который сидит в солисте группы Вячеславе Петкуне, время от времени замедлялся, потому что он, видимо, был занят другими проектами. Но сейчас музыканты вновь в туре, что приносит им неимоверное удовольствие», - заявил он.

По словам собеседника НСН, группа в большей степени популярна среди фанатов старшего возраста.

«Молодежь сейчас очень спорадически интересуется музыкой, у них явно свои кумиры. Думаю, основная часть слушателей группы – те, кто помнят хиты, которые появились на стыке 90-х и нулевых. Публика довольно разношерстная, уже семейные выходы практикуют. В любом случае рок-группа для молодежи – всегда весело. Я совершенно убежден, что гитара и барабаны – гораздо сексуальнее "вертушек"», - пояснил Легостаев.

В 2023 году «Танцы минус» представили EP «с5етель», в котором помимо одноименной композиции также представлен трек «Золотом», напоминает «Радиоточка НСН».

