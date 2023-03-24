«Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре

Группа «Крематорий» прибыла на Кипр, где сегодня вечером состоится концерт, приуроченный к 39-летию коллектива.

«"Крематорий" прибыл на Кипр, совершил приём водных процедур наружно и частично внутрь и через непродолжительное время выдвигается в клуб OPUS на саундчек! Зажигаем сегодня вечером в Лимассоле!», - написали музыканты в соцсетях.

«От Дубая до Бали»: Где выступают «запрещенные» в России музыканты

Следующие концерты группы запланированы в Туле (31 марта) и Мытищах (8 апреля).

Ранее группа «Би-2» анонсировала концерты в турецком Кемере (с 19 по 23 апреля) и израильской Кейсарии (4 мая).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертКипрКрематорий

Горячие новости

Все новости

партнеры