«Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре
Группа «Крематорий» прибыла на Кипр, где сегодня вечером состоится концерт, приуроченный к 39-летию коллектива.
«"Крематорий" прибыл на Кипр, совершил приём водных процедур наружно и частично внутрь и через непродолжительное время выдвигается в клуб OPUS на саундчек! Зажигаем сегодня вечером в Лимассоле!», - написали музыканты в соцсетях.
Следующие концерты группы запланированы в Туле (31 марта) и Мытищах (8 апреля).
Ранее группа «Би-2» анонсировала концерты в турецком Кемере (с 19 по 23 апреля) и израильской Кейсарии (4 мая).
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