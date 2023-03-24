«Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре

Группа «Крематорий» прибыла на Кипр, где сегодня вечером состоится концерт, приуроченный к 39-летию коллектива.

«"Крематорий" прибыл на Кипр, совершил приём водных процедур наружно и частично внутрь и через непродолжительное время выдвигается в клуб OPUS на саундчек! Зажигаем сегодня вечером в Лимассоле!», - написали музыканты в соцсетях.