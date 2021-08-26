Вечер памяти Петра Мамонова состоится в октябре 2021 года

23 октября на сцене Crocus City Hall состоится Вечер памяти Петра Мамонова, скончавшегося от коронавируса в середине лета. В эту дату должен был пройти творческий вечер создателя группы «Звуки Му», приуроченный к его 70-летию.

Как рассказали организаторы, в этот день вместе со зрителями в зале будут друзья и коллеги Петра Мамонова, с которыми он начинал свой творческий путь, создавал проекты, давал совместные выступления и дружил.

Имена участников концерта пока не объявлены.

