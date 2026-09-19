Василиса Бержанская откроет второй Сибирский оперный фестиваль

Площадками фестиваля станут знаковые культурные пространства города: Государственный концертный зал имени А. М. Каца, Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Важной частью события станет образовательная программа для молодых музыкантов — она будет проходить в Новосибирской консерватории с 27 октября по 7 ноября. Проект ориентирован на исполнителей до 30 лет: он подойдёт студентам и выпускникам музыкальных вузов, училищ и колледжей, а также начинающим солистам оперных театров Сибирского федерального округа. По итогам конкурсного отбора десять участников смогут посетить свыше 30 образовательных мероприятий — мастер‑классов, паблик‑токов и сессий — с участием авторитетных российских и зарубежных специалистов.

Завершится фестиваль 30 декабря концертом «Барокко 2.0. Русские народные песни в барочном звучании».

Ранее генеральный директор ГК Kassir.ru Елена Глуховская заявила, что расширение репертуара, включая эксперименты с классикой, и привлечение известных артистов стимулируют интерес аудитории к театральным постановкам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

