Вандалы испортили граффити-портрет Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

Вандалы испортили граффити с изображением Виктора Цоя в центре Санкт-Петербурга, передает ТАСС. В нижней части изображения появились крупные буквы белого цвета.

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Портрет музыканта на стене трансформаторной подстанции во дворе между улицами Маяковского и Восстания был нарисован ко дню памяти музыканта 15 августа 2014 года.

Нападкам граффити подвергается не в первый раз. В 2017 году вандалы испортили изображение яркой красной краской. Спустя некоторое время авторы работы восстановили портрет.

Ранее на одной из онлайн-площадок для объявлений появился портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя из пивных крышек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Ольга Головко
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВиктор ЦойМузыкаМузыканты

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