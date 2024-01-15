Вандалы испортили граффити-портрет Виктора Цоя в Санкт-Петербурге

Портрет музыканта на стене трансформаторной подстанции во дворе между улицами Маяковского и Восстания был нарисован ко дню памяти музыканта 15 августа 2014 года.



Нападкам граффити подвергается не в первый раз. В 2017 году вандалы испортили изображение яркой красной краской. Спустя некоторое время авторы работы восстановили портрет.

Ранее на одной из онлайн-площадок для объявлений появился портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя из пивных крышек, напоминает RT.

