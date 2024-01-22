Валерий Меладзе из-за смерти отца перенес концерт в Узбекистане на 7 февраля
Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли на февраля в связи со смертью отца. Об этом говорится в Telegram-канале местного онлайн-сервиса по реализации билетов.
Мероприятие должно было пройти в понедельник, 22 января. Он переносится на 7 февраля, администрация в свою очередь принесла слушателям извинения.
Купленные на выступление билеты будут действительны на новую дату, уточнили организаторы.
Ранее в возрасте 90 лет умер отец музыканта Шота Меладзе после осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru