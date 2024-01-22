Валерий Меладзе из-за смерти отца перенес концерт в Узбекистане на 7 февраля

Мероприятие должно было пройти в понедельник, 22 января. Он переносится на 7 февраля, администрация в свою очередь принесла слушателям извинения.

Купленные на выступление билеты будут действительны на новую дату, уточнили организаторы.

Ранее в возрасте 90 лет умер отец музыканта Шота Меладзе после осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

