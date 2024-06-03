Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной

По словам Левы, тандем с Лаймой Вайкуле все-таки состоится, но какая это будет песня, пока неизвестно.

Музыкант добавил, что еще в 2015 году попросил Чичерину не исполнять на своих концертах «Мой рок-н-ролл», однако та просьбу проигнорировала.

Президент Молдавии Майя Санду ранее подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2».



