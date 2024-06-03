Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной
Музыкант Лева «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) рассказал, что его группа предлагала спеть дуэтом Лайме Вайкуле композицию «Мой рок-н-ролл». Однако артистка отказалась из-за того, что в записи этой песни в свое время принимала участие Юлия Чечерина, которая с 2014 года давала концерты в Донбассе и является активной сторонницей СВО на Украине.
По словам Левы, тандем с Лаймой Вайкуле все-таки состоится, но какая это будет песня, пока неизвестно.
Музыкант добавил, что еще в 2015 году попросил Чичерину не исполнять на своих концертах «Мой рок-н-ролл», однако та просьбу проигнорировала.
Президент Молдавии Майя Санду ранее подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru