Вадим Самойлов самоизолировался с книгами, в гостях у мамы

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал в эфире НСН о том, что самоизолировался в Екатеринбурге и читает книги.

«Привет друзья, будьте все здоровы! Режим самоизоляции я провожу в городе Екатеринбург рядом со своей мамой, потому что приехал ее навестить и решил остаться. На самоизоляции я читаю книги, сочиняю песни на гитаре, а также готовлюсь к проведению 22 апреля онлайн концерта. Я буду его играть в Екатеринбурге, а мои музыканты, друзья в разных городах России. Всех приглашаю его посмотреть – начало в 18:00 на моем youtube-канале», - рассказал Вадим Самойлов.

Ранее участник групп «Наив» и «The MATRIXX» заявил НСН о том, что больше всего рада семейному карантину его собака Барби.