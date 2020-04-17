«Снейк» на самоизоляции лечит зубы и «решает вопросы»

Харизматичный музыкант, участник групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в эфире НСН, чем занимается в условиях вынужденной изоляции.

«Пока на самоизоляции хватает дел, не знаю, насколько долго это продлится! Довожу до ума все вопросы по выходу DVD группы The MATRIXX, который мы снимали в ноябре в Крокусе! Постоянно согласовываю даты переносов наших концертов все дальше и дальше. Утрясаем все вопросы по новой программе НАИВа, которую презентуем осенью! Пару раз выходил в прямой эфир в Инстаграм. Продолжаю работу над своей новой картиной. Пишу текст для новой песни МЭD DОГ. Вот фитнесом дома не очень удобно заниматься, но я привык. И наконец-то делаю то, что в другое время точно бы не сделал - пошёл лечить зубы! Мало того, что это надо делать, ещё и повод для прогулки! В ближайшее время, в апреле, состоится он-лайн концерт The MATRIXX, при том с премьерой новой песни, над которой сейчас идёт работа. Пару раз я даже умудрился выпить с моим хорошим другом, конечно соблюдая все меры дезинфекции. Успел посмотреть даже новый, 2020-го года американский сериал «Допрос» - очень рекомендую! Дико скучаю по живым концертам, с их обменом энергией с залом, по атмосфере! По гастролям и путешествиям! Но, уверен, все это ещё будет! А вообще больше всего рада домашней изоляции моя собака чихуахуа по имени Барби - вся семья дома, в сборе, и все с ней!» - рассказал Снейк.

Ранее в эфире НСН лидер группы «Чайф» рассказал, что в самоизоляции чередует музыкальные дела с ведением хозяйства.

