В «Зарядье» прозвучат все симфонии Шостаковича

В зале «Зарядье» с 17 февраля по 24 декабря прозвучит цикл симфоний Д. Д. Шостаковича. Масштабный проект приурочен к 115-летию со дня рождения композитора. Сообщается, что 15 симфоний будут исполнены столичными и региональными оркестрами, известными дирижерами и солистами.

Каждому концерту цикла будет предшествовать лекция. О симфониях композитора расскажут журналисты, музыковеды и музыканты. К примеру, 18 апреля с лекцией о Симфонии №4 выступит всемирно известный дирижер Андрей Борейко. В тот же вечер он встанет за пульт Национального филармонического оркестра России, чтобы исполнить это сочинение.

Лекции будут начинаться за час до концерта. Попасть на них можно по приобретенному билету, после регистрации на сайте Московского концертного зала «Зарядье». Там же по хэштегу #шостакович можно найти все концерты цикла.

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Напомним, ранее в январе в зале «Зарядье» выступила пианистка Полина Осетинская. В программе концерта была Увертюра к опере Шумана «Геновева», Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Шумана и Симфония №6 фа мажор («Пасторальная») Бетховена.

Осетинская выступала в сопровождении госоркестра России имени Светланова, за дирижерский пульт встал бывший музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников.

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ФОТО: Пресс-служба МКЗ "Зарядье"
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