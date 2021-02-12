В «Зарядье» прозвучат все симфонии Шостаковича

В зале «Зарядье» с 17 февраля по 24 декабря прозвучит цикл симфоний Д. Д. Шостаковича. Масштабный проект приурочен к 115-летию со дня рождения композитора. Сообщается, что 15 симфоний будут исполнены столичными и региональными оркестрами, известными дирижерами и солистами.

Каждому концерту цикла будет предшествовать лекция. О симфониях композитора расскажут журналисты, музыковеды и музыканты. К примеру, 18 апреля с лекцией о Симфонии №4 выступит всемирно известный дирижер Андрей Борейко. В тот же вечер он встанет за пульт Национального филармонического оркестра России, чтобы исполнить это сочинение.

Лекции будут начинаться за час до концерта. Попасть на них можно по приобретенному билету, после регистрации на сайте Московского концертного зала «Зарядье». Там же по хэштегу #шостакович можно найти все концерты цикла.