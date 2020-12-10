Органный марафон пройдёт в зале «Зарядье» 19 декабря

Марафон из трёх органных концертов состоится в Большом зале «Зарядье» 19 декабря.

В ходе марафона зрители смогут оценить, как раскрывается звучание музыкального инструмента в различных жанрах и инструментальных составах. Орган прозвучит соло, в дуэтах с гобоем, виолончелью, голосом, хором и симфоническим оркестром.

В марафоне примут участие лучшие органисты страны: Тарас Багинец, Тимур Халиуллин, Анастасия Сидельникова, Алексей Шмитов, Лада Лабзина и Даниэль Зарецкий. Они исполнят произведения Баха, французских композиторов XX века, авангардистов, джазовые сочинения.

Каждый из трёх концертов будет сопровождаться вступительным словом органиста, хранителя органа зала «Зарядье» Лады Лабзиной.

Первый концерт органного марафона подойдёт для слушателей, начинающих знакомство с инструментом. В программу выступления войдут самые популярные сочинения, темы и мелодии разных эпох и направлений, от Баха и Чайковского до музыки из кинофильмов.

Во втором концерте прозвучат сочинения Глиэра, Дюбуа, Видора и других композиторов. Участие в нём примут органисты Анастасия Сидельникова и Алексей Шмитов, а также другие инструменталисты: Владимир Вяткин (гобой), Александр Загоринский (виолончель), Алиса Гицба (сопрано).

Заключительный концерт марафона составят выступления органистов Лады Лабзиной, Даниэля Зарецкого, оркестра «Новая Россия» и «Минин-хором». Музыканты исполнят сочинения Сен-Санса, Пуленка и Гильмана.

Органный марафон в Большом зале «Зарядье» пройдёт с 12:00 до 21:00. Начало концертов в 12:00, 15:00 и 19:00.

