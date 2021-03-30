В «Зарядье» наградили молодых пианистов

Концерт юных пианистов состоялся в зале «Зарядье». Он прошел 28 марта под патронажем генерального партнера Julius Baer и при участии организаторов Музыкального фестиваля и Академии Вербье.

Концерт транслировался в прямом эфире на официальном сайте зала. По окончании молодые музыканты получили специальные премии. В концерте приняли участие Родион Шакиров, Карина Тер-Газарян, Андруи Акопян, Мария Журавлёва, Фёдор Орлов и Александр Доронин, они представили программу из произведений Рахманинова, Шуберта, Листа, Скрябина, Барбера.

Директор и основатель Музыкального фестиваля Вербье Мартин Энгстрём, наблюдавший за выступлениями в прямом эфире, назвал Россию самой большой в мире «колыбелью» музыкальных талантов, в том числе благодаря хорошим учителям.