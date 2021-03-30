В «Зарядье» наградили молодых пианистов
Концерт юных пианистов состоялся в зале «Зарядье». Он прошел 28 марта под патронажем генерального партнера Julius Baer и при участии организаторов Музыкального фестиваля и Академии Вербье.
Концерт транслировался в прямом эфире на официальном сайте зала. По окончании молодые музыканты получили специальные премии. В концерте приняли участие Родион Шакиров, Карина Тер-Газарян, Андруи Акопян, Мария Журавлёва, Фёдор Орлов и Александр Доронин, они представили программу из произведений Рахманинова, Шуберта, Листа, Скрябина, Барбера.
Директор и основатель Музыкального фестиваля Вербье Мартин Энгстрём, наблюдавший за выступлениями в прямом эфире, назвал Россию самой большой в мире «колыбелью» музыкальных талантов, в том числе благодаря хорошим учителям.
«Не только потому, что в России рождается много талантливых детей, но и во многом благодаря блестящей педагогической школе», — отметил он.
Федор Орлов получил совместный приз Музыкального фестиваля Вербье и Julius Baer — поездку на фестиваль летом, а также 2 000 швейцарских франков. Этому музыканту также достался специальный приз от генерального директора зала «Зарядье» Ольги Жуковой — возможность сделать аудиозапись в студии «Зарядья».
Специальный приз от Julius Baer — 3 000 франков — получил Александр Доронин.
«Нам удалось главное — дать молодым артистам достойный старт и показать, какой колоссальной силой может обладать талант в сочетании с усердным трудом и верой в себя. Именно такая площадка, как зал Зарядье, выводит проект на европейский уровень. Исполнять шедевры мировой классики в зале, где выступали признанные по всему миру музыканты, — уже победа для каждого из участников нашего концерта», — отметил руководитель отдела Россия, Центральная и Восточная Европа Julius Baer Евгений Смушкович, добавив, что победители получили возможность для дальнейшей самореализации.
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