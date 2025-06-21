В «Яндекс Музыке» появились ИИ-рекомендации нового поколения
«Яндекс» объявил о переводе своих сервисов на рекомендательные системы следующего поколения на основе генеративных моделей.
Впервые они появились в «Яндекс Музыке» и «Яндекс Маркете», а в скором времени станут доступны и в других продуктах компании.
Обновленные алгоритмы работают в режиме реального времени и мгновенно реагируют на действия пользователей с учетом большего количества параметров. Они составляют в несколько раз более длинную историю действий пользователя и находят взаимосвязи между ними, в том числе неочевидные.
После обновления «Яндекс Музыка» стала лучше анализировать потребности пользователей и генерировать рекомендации «в моменте» с учетом долгосрочных предпочтений.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что слияние видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и соцсети Yappy привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео».
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