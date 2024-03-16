В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси
16 марта 202414:18
На 101 году жизни скончался создатель одиного из первых прототипов караоке Сигеити Нэгиси, передает NME
По словам дочери предпринимателя, мужчина умер по естественным причинам после падения.
Нэгиси придумал караоке Sparko Box в 1967 году, когда его застали «плохо поющим в офисе». Этот случай заставил его понять, что улучшить непрофессиональное пение можно при помощи минусовки.
Нэгиси так и не запатентовал свое изобретение Sparko Box. Зато ему принадлежит изобретение термина «караоке»: он получился после соединения слов «пустой» и «оркестр».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
- «Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах
- Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг
- Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy
- В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси
- Наемники в ВСУ: Россия уничтожает иностранных боевиков
- ВС РФ пресекли попытки проникновения в РФ украинских диверсантов
- За выборами президента в России наблюдают более 330 000 человек
- При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников
- Лолита рассказала, что Пугачева сильно повлияла на творчество певца Shaman
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru