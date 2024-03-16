В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси

По словам дочери предпринимателя, мужчина умер по естественным причинам после падения.

Нэгиси придумал караоке Sparko Box в 1967 году, когда его застали «плохо поющим в офисе». Этот случай заставил его понять, что улучшить непрофессиональное пение можно при помощи минусовки.

Нэгиси так и не запатентовал свое изобретение Sparko Box. Зато ему принадлежит изобретение термина «караоке»: он получился после соединения слов «пустой» и «оркестр».

