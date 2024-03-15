Умер звезда «Безумного Макса» каскадер Грант Пейдж
Актер, каскадер и продюсер Грант Пейдж погиб в автокатастрофе в возрасте 85 лет. Об этом пишет Daily Mail Australia.
«Легенда экрана ехал один возле своего дома в Кендалле на среднем северном побережье Нового Южного Уэльса... когда врезался в дерево», — отмечается в материале.
Как сообщил изданию сын актера Лерой Пейдж, скорая помощь и полиция прибыли на место ЧП через несколько минут. Детали инцидента не уточняются. Собеседник Daily Mail Australia подчеркнул, что Грант Пейдж «был очень мотивирован» и планировал новые проекты.
Грант Пейдж родился в австралийской Аделаиде. Как каскадер он работал в кино в 1970-1980 годах и был координатором трюков в фильмах, в том числе в боевиках «Человек из Гонконга» и «Безумный Макс». Также актер сыграл в лентах «Дорожные игры» и «Каскадерский рок». В 2009 году Пейдж выпустил автобиографию «Горящий человек: Трюк длиною в жизнь».
Ранее в Великобритании умер актер Майкл Калвер, сыгравший в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru