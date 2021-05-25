В Великобритании появятся монеты с группой The Who
Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую серию монет, посвящённую группе The Who. На них изображены символы, имеющие прямое отношение к коллективу, если их совместить, то получится стол для пинбола. Это отсылка к самому известному из хитов группы «Pinball Wizard».
По данным издания NME, сооснователь команды, вокалист Роджер Долтри лично отчеканил одну из первых монет новой коллекции. По словам самого музыканта, для него это стало «большой честью».
Ранее, в Великобритании выпускали монеты с изображением Дэвида Боуи, Элтона Джона и группы The Queen.
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