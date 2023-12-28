В университете Стэнфорда введут курс по музыке Grateful Dead

Музыкальную образовательную программу запустит ведущий радиопрограммы «Час с The Grateful Dead» Дэвид Ганс. Курс будет называться «Психоделия и грув: музыка и культура Grateful Dead».

Все желающие посетить шесть онлайн-встреч по 50 минут должны будут выложить 405 долларов (около 37 тысяч рублей). Студенты будут разбирать эволюцию творчества группы, начиная с момента зарождения. Ганс и приглашенные спикеры также расскажут о том, как коллектив подходил к гастролям и как он повлиял на музыку и культуру в целом.

Ранее Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что не проникся к новому альбому рок-группы The Rolling Stones «Hackney Diamonds», зато оценил пластинку английского певца Питера Гэбриела.

