В университете Стэнфорда введут курс по музыке Grateful Dead
В Стэнфордском университете появится курс по творчеству рок-группы Grateful Dead, пишет Louder.
Музыкальную образовательную программу запустит ведущий радиопрограммы «Час с The Grateful Dead» Дэвид Ганс. Курс будет называться «Психоделия и грув: музыка и культура Grateful Dead».
Все желающие посетить шесть онлайн-встреч по 50 минут должны будут выложить 405 долларов (около 37 тысяч рублей). Студенты будут разбирать эволюцию творчества группы, начиная с момента зарождения. Ганс и приглашенные спикеры также расскажут о том, как коллектив подходил к гастролям и как он повлиял на музыку и культуру в целом.
Ранее Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что не проникся к новому альбому рок-группы The Rolling Stones «Hackney Diamonds», зато оценил пластинку английского певца Питера Гэбриела.
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