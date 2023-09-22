В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein

Поводом послужил протест общественного движения Сибирской правозащитной группы, которая считает, что исполнять в России музыкальные треки музыкального коллектива, который поддерживает «нацистский режим» в Киеве во время специальной военной операции нельзя.

Обращение общественники направили в администрацию столицы Башкирии.

В симфоническом оркестре заявили, что это не первая отмена выступления. По словам представителей музыкального коллектива, до этого концерт отменили в Новосибирске, также по просьбе общественности.

Ранее организаторы концерта «Ленинграда» раскрыли причины отмены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

