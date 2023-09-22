В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein
Концерт симфонического оркестра CAGMO, который исполняет аранжировки группы Rammstein отменили в Уфе за два дня до его начала, сообщает Ufa1.ru.
Поводом послужил протест общественного движения Сибирской правозащитной группы, которая считает, что исполнять в России музыкальные треки музыкального коллектива, который поддерживает «нацистский режим» в Киеве во время специальной военной операции нельзя.
Обращение общественники направили в администрацию столицы Башкирии.
В симфоническом оркестре заявили, что это не первая отмена выступления. По словам представителей музыкального коллектива, до этого концерт отменили в Новосибирске, также по просьбе общественности.
Ранее организаторы концерта «Ленинграда» раскрыли причины отмены, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел
- Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе
- Украинские власти потратят на оборону более $50 млрд в 2023 году
- Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового
- В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein
- Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
- «Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков
- Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
- Композитор Игорь Николаев пошел на поправку
- Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru