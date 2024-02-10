В Центральной Азии появится своя музыкальная премия

Отмечается, что номинироваться на эту премию будут молодые музыканты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Туркменистан и Таджикистан в обсуждении и организации премии участия не принимают. Но, как рассчитывают организаторы, и эти страны со временем присоединятся.

По словам Муратовой, соорганизаторами Central Asian Music Awards выступают Казахстан и Узбекистан. На первую церемонию награждения, как обещают организаторы, прибудут звезды мировой эстрады - российский балет «Тодес», шведский исполнитель Bosson, британский бойзбенд Blue, певец и продюсер Рэй Хортон и входящий в топ-100 лучших диджеев мира DJ Feel.

В России стартовала работа по организации «Интервидения», МИД РФ оказывает содействие организаторам по налаживанию международных контактов, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям дипведомства России Александр Алимов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

