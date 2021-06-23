В сторис Instagram и Facebook появится музыка

Российские пользователи социальных сетей Instagram и Facebook с 23 июня 2021 года получат доступ к сервису Reels. С его помощью можно будет снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-фильтры и использовать эффект хромакея, чтобы преобразить свой задний фон.

Кроме того, пользователи смогут добавлять музыку из библиотеки приложения, выбирать ее из рекомендаций или создавать свое оригинальное аудио. Функция будет доступна как для инстаграм-сторис, так и для обычного поста.

C появлением стикера музыки пользователи инстаграма и фейсбука смогут отвечать на сторис с помощью песен. Кроме того, у пользователей Facebook появится возможность добавить любимый трек в раздел «Хобби» и закрепить его в шапке профиля — он будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит посетить ваш аккаунт/вашу страничку. Об этом сообщила пресс-служба Instagram в России.

Чтобы добавить музыку, нужно открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, затем нажать на значок стикера и открыть раздел «Музыка». Далее выбрать песню из библиотеки и фрагмент, который пользователь решил опубликовать. Чтобы снять сорис под музыку в реальном времени, придется заранее выбрать раздел «Аудио» и найти подходящий трек. Если у него есть текст, он автоматически появится на экране.



