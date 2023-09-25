В США во время концерта группы Motley Crüe произошла стрельба

Стрельба произошла на концерте глэм-рокеров Motley Crüe в штате Оклахома. О деталях ЧП рассказали сами музыканты, сообщает Fox News.

Один человек был ранен, сами участники коллектива не пострадали. По словам вокалиста группы, в толпе зрителей произошел конфликт, после чего кто-то открыл огонь. Выясняются все детали произошедшего.

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По данным СМИ, правоохранители арестовали двоих подозреваемых до выяснения обстоятельств, после одного из них отпустили. Имя нападавшего не называется, но известно, что он обвиняется в "нападении на людей с применением огнестрельного оружия".

Группа Motley Crüe была создана в Лос-Анджелесе в 1981 году бас-гитаристом Никки Сиксом и барабанщиком Томми Ли, к которым впоследствии присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю коллектива было продано более 100 миллионов копий альбомов по всему миру.

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