В США во время концерта группы Motley Crüe произошла стрельба

По данным СМИ, правоохранители арестовали двоих подозреваемых до выяснения обстоятельств, после одного из них отпустили. Имя нападавшего не называется, но известно, что он обвиняется в "нападении на людей с применением огнестрельного оружия".

Группа Motley Crüe была создана в Лос-Анджелесе в 1981 году бас-гитаристом Никки Сиксом и барабанщиком Томми Ли, к которым впоследствии присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю коллектива было продано более 100 миллионов копий альбомов по всему миру.

