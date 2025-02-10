В Санкт-Петербург вернется фестиваль нулевых «Колбасный цех»
В Санкт-Петербург вернется фестиваль нулевых «Колбасный цех», рейв прогремит 7 марта в СК «Юбилейный». Зрителей ждет электронная музыка, приглашенные артисты, ностальгическая масштабная постановка, яркое шоу, а также дополнительный танцпол «Жесть» в фойе для самых дерзких, мультимедийное шоу и многое другое.
Зарубежным хедлайнером фестиваля станет звезда нулевых — DJ Quicksilver — немецко-турецкий продюсер и диджей. Его треки «I Have A Dream» и «Bellissima» стали платиновыми, а ремикс на «Insomnia» от Faithless превзошел популярность оригинала.
Также на «Колбасном Цехе» впервые появится проект Turbosh — рейв-коллектив, переосмысливший классические eurodance, pumping house и trance.
Герои «Колбасного Цеха» соблюдают яркий дресс-код: гости фестиваля надевают кислотные вещи или белые комбинезоны, вооружаются очками и свистками.
Российским электронным музыкантам нужно создать толчок для того, чтобы они ездили с концертами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и популяризировали свое творчество, заявил ранее основатель музыкального лейбла BGW и букинг-агент фестиваля V-Rox в странах АТР Павел Лопатин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru