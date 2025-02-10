В Санкт-Петербург вернется фестиваль нулевых «Колбасный цех», рейв прогремит 7 марта в СК «Юбилейный». Зрителей ждет электронная музыка, приглашенные артисты, ностальгическая масштабная постановка, яркое шоу, а также дополнительный танцпол «Жесть» в фойе для самых дерзких, мультимедийное шоу и многое другое.

Зарубежным хедлайнером фестиваля станет звезда нулевых — DJ Quicksilver — немецко-турецкий продюсер и диджей. Его треки «I Have A Dream» и «Bellissima» стали платиновыми, а ремикс на «Insomnia» от Faithless превзошел популярность оригинала.