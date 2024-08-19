В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
В московском саду «Эрмитаж» 24 августа пройдет традиционный музыкальный фестиваль «Солома», сообщили НСН в пресс-службе телеканала «Москва 24».
На мероприятии выступят молодые и талантливые музыканты: группа 3333 впервые исполнит вживую песню «Шелк», которая принесла коллективу более ста тысяч новых слушателей. Кроме того, фестивальный лайн-ап продолжит поп-соул группа SHOO - артисты презентуют акустическую балладу под названием «Один день» из нового мини-альбома «Комнаты».
В списке участников также фигурируют поэт и музыкант Антон Лаврентьев, группа passmurny, YANA KULICH, «МИТАКО», Маша Мария, Женя Ефимова и dmtrvna. Хедлайнерами «Соломы» заявлена группа «Комната культуры» с солистом коллектива Евгением Трофимовым.
На мероприятии будет организована сессия хатха-йоги на траве, познавательные викторины и творческая мастерская в исполнении художников из арт-группы «Фантазеры», а для самых маленьких посетителей организуют игротеку, где можно будет поучаствовать в несложных настольных играх.
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