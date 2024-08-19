В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»

На мероприятии выступят молодые и талантливые музыканты: группа 3333 впервые исполнит вживую песню «Шелк», которая принесла коллективу более ста тысяч новых слушателей. Кроме того, фестивальный лайн-ап продолжит поп-соул группа SHOO - артисты презентуют акустическую балладу под названием «Один день» из нового мини-альбома «Комнаты».

В списке участников также фигурируют поэт и музыкант Антон Лаврентьев, группа passmurny, YANA KULICH, «МИТАКО», Маша Мария, Женя Ефимова и dmtrvna. Хедлайнерами «Соломы» заявлена группа «Комната культуры» с солистом коллектива Евгением Трофимовым.

На мероприятии будет организована сессия хатха-йоги на траве, познавательные викторины и творческая мастерская в исполнении художников из арт-группы «Фантазеры», а для самых маленьких посетителей организуют игротеку, где можно будет поучаствовать в несложных настольных играх.

